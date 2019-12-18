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  3. 18 Aralık 2019 16:40

TEM Otoyolu'nda gasp dehşeti

Beylikdüzü TEM Otoyolu'nda kaza süsü vererek çarptıkları otomobildeki kişiyi darp eden 4 şüpheli otomobili gasp ederek kaçtı. Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, 18 yaşından küçük olduğu öğrenilen 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

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