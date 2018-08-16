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  3. 16 Ağustos 2018 16:05

TEM otoyolunda ’insanlık ölmedi’ dedirten görüntüler

İstanbul Ataşehir TEM otoyolunda karşıya geçmeye çalışan bir köpeğe, seyir halindeki otomobil çarptı. Yardıma koşan kadın sürücü yaralı köpeği aracının arka koltuğuna koyarak veterinere götürdü. Olay, Ataşehir TEM otoyolu D-100 bağlantı yolunda yaşandı. Edinilen bilgilere göre, yolun karşısına geçmeye çalışan köpeğe çarpan sürücü, yoluna devam etti. Yaralı köpeğin yardımına ise bir başka...

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