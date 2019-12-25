  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 25 Aralık 2019 16:50

TEM Otoyolu'nda intihar girişimi ! Yol trafiğe kapandı...

TEM Otoyolu’nda yaya üst geçidine çıkan bir kişi intihar girişiminde bulundu. Tellere tutunan vatandaş itfaiye ekipleri tarafından kurtarılırken, trafiğe kapatılan otoyolda uzun araç kuyruğu oluştu.

Video Galeri
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ''Burnuma sigara kokuları geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ''Burnuma sigara kokuları geliyor"
Video Galeri
Kanal İstanbul'a itiraz etmek isteyenler uzun kuyruklar oluşturdu
Kanal İstanbul'a itiraz etmek isteyenler uzun kuyruklar oluşturdu
Video Galeri
Cem Yılmaz'ı görünce ne yapacağını şaşırdı !
Cem Yılmaz'ı görünce ne yapacağını şaşırdı !
Video Galeri
İmamoğlu'nun gazeteciye verdiği yanıt alkış aldı !
İmamoğlu'nun gazeteciye verdiği yanıt alkış aldı !
Video Galeri
Libya'da Türk gazetecilere saldırı ! O anlar kamerada
Libya'da Türk gazetecilere saldırı ! O anlar kamerada
Video Galeri
Hamile hamamböceği ameliyat edildi
Hamile hamamböceği ameliyat edildi
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM