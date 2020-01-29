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  3. 29 Ocak 2020 10:40

TEM otoyolunda kabus! Facianın eşiğinden dönüldü

İstanbul'dan Tokat'ın Reşadiye İlçesi'ne cenazeye gidenleri taşıyan yolcu otobüsü TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli girişi Ankara istikametinde yanmaya başladı.

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