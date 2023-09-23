Anasayfa Video Galeriler Gündem TEM Otoyolu'nda kilometrelerce ters yönde ilerledi TEM Otoyolu'nda kilometrelerce ters yönde ilerledi 23 Eylül 2023 Cumartesi Saat: 12:25 Silivri TEM Otoyolu'nda hafif ticari araç kilometrelerce ters yönde ilerledi. Trafiği tehlikeye atan sürücü, diğer sürücülerin araç kamerasıyla kaydedildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/650eaf013d235836f25162a3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR 120 dönümlük araziye ilk defa ekti; tonlarca ürün elde etti Netflix gerçek Squid Game'den ilk görüntüleri yayınladı Türkiye'nin afiyetle yenen sarı altınını taştan böyle çıkarıyorlar MEB açıkladı; sınıf geçme kuralı değişiyor Ankara’da Güvenpark’ta anıtı ateşe verildi 10 ilde operasyon! Çok sayıda gözaltı var Apple iPhone 15 için birbirlerini ezdiler! ''Pes'' dedirten görüntüler Şehir eşkıyasından polise: ''Seni zıplatırım!'' Esenyurt'ta kedi kavgası silahlı çatışmaya dönüştü: Yoldan geçen kurye yaralandı