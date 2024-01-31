Anasayfa Video Galeriler Gündem TEM Otoyolu’nda ''ölümcül'' inatlaşma kamerada TEM Otoyolu’nda ''ölümcül'' inatlaşma kamerada 31 Ocak 2024 Çarşamba Saat: 12:00 TEM Otoyolu’nda yol tartışması yapan hafriyat kamyonu ile kamyonet sürücüsü, trafiği birbirine kattı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65ba0c39fad7d424170aa883" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'un barajlarında aylar sonra bir ilk! Kirpik, kaş donduran soğuk! Burası Sibirya değil Türkiye! İstanbul'a kar giremiyor İş insanlarının kabusu olan suç örgütü çökertildi 22 yaşındaki genç otel odasında ölü bulundu TBMM Başkanı Bozdağ'a Anayasa kitapçığı fırlatan CHP'li Bankoğlu'ndan ilk açıklama Oy isteyen AK Parti'nin Ankara adayı Altınok'a soğuk duş! Yine bir kadın cinayeti, yine aynı savunma.... İstanbul'da ana isale hattı patladı, trafik durdu