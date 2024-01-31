  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. TEM Otoyolu’nda ''ölümcül'' inatlaşma kamerada

TEM Otoyolu’nda ''ölümcül'' inatlaşma kamerada

TEM Otoyolu’nda yol tartışması yapan hafriyat kamyonu ile kamyonet sürücüsü, trafiği birbirine kattı.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
İstanbul'un barajlarında aylar sonra bir ilk!
İstanbul'un barajlarında aylar sonra bir ilk!
Kirpik, kaş donduran soğuk! Burası Sibirya değil Türkiye!
Kirpik, kaş donduran soğuk! Burası Sibirya değil Türkiye!
İstanbul'a kar giremiyor
İstanbul'a kar giremiyor
İş insanlarının kabusu olan suç örgütü çökertildi
İş insanlarının kabusu olan suç örgütü çökertildi
22 yaşındaki genç otel odasında ölü bulundu
22 yaşındaki genç otel odasında ölü bulundu
TBMM Başkanı Bozdağ'a Anayasa kitapçığı fırlatan CHP'li Bankoğlu'ndan ilk açıklama
TBMM Başkanı Bozdağ'a Anayasa kitapçığı fırlatan CHP'li Bankoğlu'ndan ilk açıklama
Oy isteyen AK Parti'nin Ankara adayı Altınok'a soğuk duş!
Oy isteyen AK Parti'nin Ankara adayı Altınok'a soğuk duş!
Yine bir kadın cinayeti, yine aynı savunma....
Yine bir kadın cinayeti, yine aynı savunma....
İstanbul'da ana isale hattı patladı, trafik durdu
İstanbul'da ana isale hattı patladı, trafik durdu