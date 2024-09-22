Anasayfa Video Galeriler Gündem TEM Otoyolu'nda ölümle dans kamerada TEM Otoyolu'nda ölümle dans kamerada 22 Eylül 2024 Pazar Saat: 10:25 Güncelleme: 22 Eylül 2024 Pazar 10:25 İstanbul Sultangazi'de bir kadın elindeki bavulla TEM Otoyolu'nun ortasında uzun süre yürüdü. Hem kendi hayatını hem de sürücüleri tehlikeye atan kadın kameraya yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66efc6797c62e8164b011a23" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Adana'yı sel aldı: Cadde ve sokaklar sular altında Fenerbahçe'de Ali Koç'a büyük tepki Erdoğan New York'ta böyle karşılandı Mourinho'dan derbi sonrası şaşırtan hareket Otobüste panik anları... Oksijen tüpü açılınca yolcular kapıya hücum etti Şişli'de plazada yangın paniği İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan motorsiklet performansı Mert Hakan Yandaş'tan derbi öncesi dikkat çeken paylaşım Savaşan Şahinler peş peşe havalandı: 17 hain öldürüldü...