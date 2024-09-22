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TEM Otoyolu'nda ölümle dans kamerada

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İstanbul Sultangazi'de bir kadın elindeki bavulla TEM Otoyolu'nun ortasında uzun süre yürüdü. Hem kendi hayatını hem de sürücüleri tehlikeye atan kadın kameraya yansıdı.

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