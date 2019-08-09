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  3. 09 Ağustos 2019 17:30

TEM Otoyolu’nda oluşan bayram yoğunluğu havadan görüntülendi

Kurban Bayramı tatilini şehir dışında geçirmek isteyen vatandaşlar TEM Otoyolu’nda trafik yoğunluğu oluşturdu. Yer yer durma noktasına gelen trafik yoğunluğu havadan görüntülendi. Kurban Bayramı tatilini şehir dışında geçirmek isteyen vatandaşlar iş çıkışının yaklaşmasıyla Kuzey Marmara Otoyolu’ndan TEM bağlantı noktasında trafik yoğunluğu oluşturdu. İSTOÇ’tan başlayan trafik, Mahmutbey...

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İzmir’in Çiğli ilçesinde bir fabrikada yangın çıktı
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30 metrelik minarenin yıkılma anı kamerada
30 metrelik minarenin yıkılma anı kamerada
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Günün özeti
Günün özeti
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LGS 2’nci nakil sonuçları açıklandı
LGS 2’nci nakil sonuçları açıklandı
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Türkiye’de otoyol devrimi
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Hacı adayları, Mina’ya ulaşmaya başladı
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