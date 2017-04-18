SON DAKİKA
HELİKOPTER KAZASINDA 12 KİŞİ ŞEHİT OLDU
  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 18 Nisan 2017 16:50

TEM Otoyolunda sıkışmalı trafik kazası: 1 yaralı

TEM Otoyolu Kozyatağı bağlantı yolunda kontrolden çıkan bir kamyonet, orta refüje çarptı. Kamyonet sürücüsü direksiyon kabininde sıkışırken bir vatandaş yaralı sürücüyü ellerinden tutarak teselli etti. Kaza nedeniyle bölgede yoğun trafik oluştu.

Video Galeri
CHP, referandumun iptali için YSKya başvurdu
CHP, referandumun iptali için YSKya başvurdu
Video Galeri
MYO tercih edecek öğrencilere uzmanından uyarı
MYO tercih edecek öğrencilere uzmanından uyarı
Video Galeri
Beşiktaş-Lyon maçından rekor gelir bekliyor
Beşiktaş-Lyon maçından rekor gelir bekliyor
Video Galeri
Elektronik kelepçeli kadın çocuğuna hırsızlık yaptırdı
Elektronik kelepçeli kadın çocuğuna hırsızlık yaptırdı
Video Galeri
ABD'li isimler hakkında şikayette bulunan avukat konuştu
ABD'li isimler hakkında şikayette bulunan avukat konuştu
Video Galeri
İBB Başkanı Kadir Topbaştan referandum yorumu
İBB Başkanı Kadir Topbaştan referandum yorumu