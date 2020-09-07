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  3. 07 Eylül 2020 11:30

TEM otoyolunda ters yönde tam gaz tehlike!

Büyükçekmece TEM Otoyolu'nda kullandığı otomobille son sürat geri geri giden otomobilin sürücüsü hem kendi hem de diğer sürücülerin hayatını tehlikeye attı. O anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

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