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  4. TEM Otoyolunda zincirleme kaza! Araç alev aldı

TEM Otoyolunda zincirleme kaza! Araç alev aldı

İstanbul'da TEM Otoyolu'nda iddiaya göre 2 araç kaza yaptı. Aynı yönde ilerleyen 3 araç ise kazayı farketti ancak duramayarak zincirleme kazaya karıştı. Kazaya karışan 2 otomobil ise alev alev yandı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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