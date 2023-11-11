Anasayfa Video Galeriler Gündem TEM Otoyolunda zincirleme kaza! Araç alev aldı TEM Otoyolunda zincirleme kaza! Araç alev aldı 11 Kasım 2023 Cumartesi Saat: 11:05 İstanbul'da TEM Otoyolu'nda iddiaya göre 2 araç kaza yaptı. Aynı yönde ilerleyen 3 araç ise kazayı farketti ancak duramayarak zincirleme kazaya karıştı. Kazaya karışan 2 otomobil ise alev alev yandı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/654f35c4b8063a258f109407" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Tek bir dokunuş yetti.. Dev bina toz yığınına dönüştü Sağlık Bakanı Koca’nın bu el hareketi büyük tepki çekti 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde zincirleme kaza Uzungöl hayalet kasabaya dönüştü İncirlik Hava Üssü'nden tedirgin eden siren sesleri Antalya'da öldüren gasp intikamı! Bursa - İstanbul yolunda bitmeyen kuyruk Bağdat Caddesi'nde sabaha kadar süren 10 bin TL'lik nöbet İsrail askerleri, bir Filistinliyi canlı kalkan yaptı