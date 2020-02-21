  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 21 Şubat 2020 00:55

TEM otoyolunu kilitleyen kaza

TEM otoyolu Sakarya geçişinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan tır yola devrildi. İstanbul istikameti bir süre trafiğe tamamen kapandı.

Video Galeri
İdlibliler Türk bayraklarıyla sokağa döküldü
İdlibliler Türk bayraklarıyla sokağa döküldü
Video Galeri
Rusya'nın hava saldırı böyle görüntülendi
Rusya'nın hava saldırı böyle görüntülendi
Video Galeri
Almanya'daki saldırıdan yaralı kurtulan Türk o anları anlattı
Almanya'daki saldırıdan yaralı kurtulan Türk o anları anlattı
Video Galeri
Mehmetçik, çatışmaların yaşandığı Sarmin'de!
Mehmetçik, çatışmaların yaşandığı Sarmin'de!
Video Galeri
İdlib’in güneyinde rejim unsurları böyle vuruluyor
İdlib’in güneyinde rejim unsurları böyle vuruluyor
Video Galeri
Uşak'ta baraj çatladı; okullar tatil edildi, 2 köy boşaltılıyor!
Uşak'ta baraj çatladı; okullar tatil edildi, 2 köy boşaltılıyor!
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM