Anasayfa Video Galeriler Gündem TEM Otoyolu'nu trafiğe kapatan heyelan! TEM Otoyolu'nu trafiğe kapatan heyelan! 09 Temmuz 2023 Pazar Saat: 22:25 Düzce etkili olan sağanak nedeniyle TEM Otoyolu Düzce kesiminde heyelan meydana geldi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64ab09a190ba34679c1bfd43" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Muharrem İnce yerel seçimler için kararını açıkladı Çiftçiler ayaklandı, ortalık savaş alanına döndü! Gözaltılar var Bodrum'da orman yangını! ''Tiny house''lar da küle döndü! Zongultak'ta sel felaketi: Araçlarsular altında kaldı Düğün dönüşü korkunç kaza: Ölü ve yaralılar var Erdoğan: Emeklileri enflasyona ezdirmeme sözümüzü tutuyoruz Özkan Uğur hayatını kaybetti İstanbul'da sel! Mahsur kalan 2 kişi helikopterle kurtarıldı 18 yaşındaki genç parkta ölü bulundu