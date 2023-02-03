Anasayfa Video Galeriler Gündem TEM'de 6 araç birbirine girdi! İstanbul yönü trafiğe kapandı TEM'de 6 araç birbirine girdi! İstanbul yönü trafiğe kapandı 03 Şubat 2023 Cuma Saat: 09:55 Güncelleme: 03 Şubat 2023 Cuma 09:55 TEM Otoyolu Bolu geçişinde kar yağışının etkisiyle 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle İstanbul yönü ulaşıma kapandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63dcaff07c922e50077742d3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Yine kiracı - ev sahibi tartışması! Evi ateşe verdi! Bu da ''kar yağışı başladı'' halayı... Kış geç gelince böyle oldu... Ankara’da karın keyfini çocuklar çıkardı Motosiklete ip bağlayıp karda kaydı Yürüyen merdivenlerde korkunç ölüm İETT otobüsü durağa daldı: 1 ölü, 5 yaralı! Bahçelievler’de 1 kişinin öldüğü 5 kişinin yaralandığı İETT otobüsü kazası kamerada Antalya'da katliam: 3 kişiyi öldürüp kaçtı! Erdoğan-Bahçeli görüşmesi sona erdi