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  4. TEM'de 6 araç birbirine girdi! İstanbul yönü trafiğe kapandı

TEM'de 6 araç birbirine girdi! İstanbul yönü trafiğe kapandı

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TEM Otoyolu Bolu geçişinde kar yağışının etkisiyle 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle İstanbul yönü ulaşıma kapandı.

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