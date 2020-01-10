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  3. 10 Ocak 2020 12:30

TEM'de dehşete düşüren kaza: 2 ölü

İstanbul'da TEM Otoyolu Ümraniye mevkiinde emniyet şeridindeki minibüse çarpan motosiklet savrularak özel halk otobüsünün altına girdi. Feci kazada 2 kişi öldü.

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