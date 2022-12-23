TEM'de durdurulan TIR'dan bilin bakalım ''kimler'' çıktı!

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, TEM yolu gişelerinde polis tarafından durdurulan bir TIR'da çok sayıda kaçak göçmen yakalandı.

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