Anasayfa Video Galeriler Gündem TEM'de durdurulan TIR'dan bilin bakalım ''kimler'' çıktı! TEM'de durdurulan TIR'dan bilin bakalım ''kimler'' çıktı! 23 Aralık 2022 Cuma Saat: 09:55 Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, TEM yolu gişelerinde polis tarafından durdurulan bir TIR'da çok sayıda kaçak göçmen yakalandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63a550dea6dac842642b0f17" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Sokak ortasında silahlar patladı! Dehşet anları kamerada Tam 700 yıllık! 1,5 milyon dolara satmaya çalışırken yakalandı Mezuniyet partisinde kabus! Pist çöktü, 29 öğrenci yaralandı Bakan'dan zam yağmuru için saç tepki çeken açıklama Canlı yayında zam kavgası! Bağıra çağıra ''anlaştılar'' Ahmet Hakan canlı yayında Prof. Dr. Özgür Demirtaş için tepki çeken sözler Ümit Özdağ: ''Oy verme yaşı 12'ye indirilsin, Zafer Partisi tek başına iktidara gelir'' Bayraktar Akıncı ‘Gökçe Yeni Nesil Güdüm Kiti’ ile hedefini vurdu İnternet üzerinden dev vurgun! 20 milyon TL çarpmışlar