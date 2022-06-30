Anasayfa Video Galeriler Gündem TEM'de feci kaza: 2 ölü, 2 yaralı TEM'de feci kaza: 2 ölü, 2 yaralı 30 Haziran 2022 Perşembe Saat: 09:00 Bolu’da, TEM Otoyolu’nda 2 otomobilin karıştığı trafik kazasında sürücüler yaralanırken, bariyerleri parçalayarak hurdaya dönen araçtaki 2 kişi öldü. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62bd3bfda11ae81b884b4fe3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Jüri de ağzı açık izledi! Sosyal medyayı sallayan dans şov Hülya Avşar'dan plajda şezlong sporu paylaşımı olay oldu Mansur Yavaş sahnede seymenlere eşlik edip, Ankara Havası oynadı İmamoğlu'ndan Bahçeli'ye çok sert tepki: ''Bu kararın altında ezilirler'' Akit TV'den skandal yayın: ''Laiklerin kafası basmıyor, beyinsiz adamlar'' Şaşkına çeviren olay: Tamire gönderilen kanepeden altın fışkırdı ''2 buçuk milyar maaş benim arabamın mazotuna yetmez'' demişti: Ümit Erdim helallik istedi Rusya'nın Ukrayna'daki AVM'yi vurma anının yeni görüntüsü TEM'de korkunç kaza, 11 araç birbirine girdi