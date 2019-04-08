TEM’de feci kaza: 20 kilometrelik araç kuyruğu oluştu
08 Nisan 2019 10:45
TEM’de feci kaza: 20 kilometrelik araç kuyruğu oluştu
Kocaeli’nin Körfez ilçesi TEM otoyolunda kontrolden çıkan büyükbaş hayvan yüktü tır bariyerlere çarparak yola devrildi. 1 saat trafiğe kapanan İstanbul istikametinde 20 kilometreye yakın kuyruk oluştu. Kaza, saat 08.30 sıralarında Körfez TEM otoyolu Hacıosman Mahallesi mevkisi İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Fatih Erdoğmuş (22) idaresindeki 44 BL 802 plakalı...