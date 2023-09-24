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  4. TEM'de feci kaza: Alev alev yanan araçta can verdi

TEM'de feci kaza: Alev alev yanan araçta can verdi

TEM Otoyolu Düzce geçişinde otomobil yüklü çekici, tıra çarpıp alev aldı. Kazada 1 kişi yanarak hayatını kaybetti, 2 kişi ise ağır yaralandı.

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