Anasayfa Video Galeriler Gündem TEM'de feci kaza: Alev alev yanan araçta can verdi TEM'de feci kaza: Alev alev yanan araçta can verdi 24 Eylül 2023 Pazar Saat: 20:10 TEM Otoyolu Düzce geçişinde otomobil yüklü çekici, tıra çarpıp alev aldı. Kazada 1 kişi yanarak hayatını kaybetti, 2 kişi ise ağır yaralandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65106d7d037bc96e02399053" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Deprem bölgesindeki hasarlı bina can aldı Trafikte akıl almaz kaza: Motosikletli camda asılı kaldı Tüm dünyanın uzaydan beklediği kargo Dünya'ya indi Tam 12 bin fidan dikmişti... Yangın ormanı da öldürdü, onu da Beşiktaş kendi evinde güldü! İstanbul'da orman yangını! Bu görüntüler olay oldu Selçuk Bayraktar, İstanbul Boğazı'nı yüzerek geçti Taksimetreyi açmayıp öyle bir ücret istedi ki... İstanbul'da otobüs tramvaya çarptı