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  3. 05 Şubat 2020 11:35

TEM'de feci kaza ! Trafik durma noktasına geldi

TEM Otoyolu Başakşehir mevkiinde 2 kamyonun çarpışması sonucu aracın içinde sıkışan sürücü hayatını kaybetti. Kaza nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu.

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