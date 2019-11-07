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  3. 07 Kasım 2019 15:00

TEM'de hırsız-polis kovalamacası kamerada

İstanbul'da park halindeki otomobillerde bulunan değerli eşyaları çaldıkları iddia edilen 4 kişi yakalandı. Şüphelilerin TEM Otoyolu'nda polisten kaçtıkları anlar kameraya yansıdı.

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