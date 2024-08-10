Anasayfa Video Galeriler Gündem TEM'de kamyonet devrildi; trafik kilitlendi TEM'de kamyonet devrildi; trafik kilitlendi 10 Ağustos 2024 Cumartesi Saat: 17:36 Güncelleme: 10 Ağustos 2024 Cumartesi 17:36 TEM Otoyolu Ataşehir sapağında bir kamyonet, önüne çıkan otomobile çarpmamak için yaptığı manevra sonucu devrildi. Kaza nedeniyle trafik durma noktası geldi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66b77b0a890b1dc5a3009f03" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Türkiye'nin 58'inci havalimanı hizmete açıldı İstanbul'da sokak ortasında kadın cinayeti: Dehşet anları kamerada Denizde 4 kez hortum çıktı Mehmetçik hainlere göz açtırmıyor: 12 terörist etkisiz hale getirildi İstanbul'da korkutan manzara Adının Cehennem Vadisi olduğuna bakmayın; burası Türkiye'nin gizli cenneti Yürekleri ağza getiren yıkım kamerada İstanbul'da 13 katlı apartmanda yangın paniği: Alevler çatıyı, dumanlar gökyüzünü sardı Yük gemisinde şiddetli patlama