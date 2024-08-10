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TEM'de kamyonet devrildi; trafik kilitlendi

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TEM Otoyolu Ataşehir sapağında bir kamyonet, önüne çıkan otomobile çarpmamak için yaptığı manevra sonucu devrildi. Kaza nedeniyle trafik durma noktası geldi.

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