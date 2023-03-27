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TEM'de katliam gibi kaza: 6 ölü, 3 yaralı

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İstanbul Silivri'de meydana gelen kazada 6 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

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