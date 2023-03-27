Anasayfa Video Galeriler Gündem TEM'de katliam gibi kaza: 6 ölü, 3 yaralı TEM'de katliam gibi kaza: 6 ölü, 3 yaralı 27 Mart 2023 Pazartesi Saat: 16:30 Güncelleme: 27 Mart 2023 Pazartesi 16:30 İstanbul Silivri'de meydana gelen kazada 6 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64219a72cc6af862fd742703" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'un burnunun dibindeki dev barajdan geriye bu kaldı Tasmasız köpek dehşetinde, köpeğin sahibinin hapsi istendi Mansur Yavaş, gençlere seslendi: ''Birlikte başaracağız!'' Korkunç kaza kamerada: Araçtan fırlayan tekerlek, diğer araca takla attırdı Kızılcık Şerbeti bu sefer de ateşli öpüşme sahnesiyle gündemde Fiyatını gören ''altın ya da dolar alacağıma onu alsaydım'' diyor Bodrum'da zabıtadan beyaz kum dökümüne müdahale Cezaevinden çıktı; iftar sofrasında dehşet saçtı! Emlakta dolandırıcıların yeni numarası bu oldu! Sakın kanmayın