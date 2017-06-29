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  3. 29 Haziran 2017 13:15

TEMde korku dolu anlar! Araç alevlere teslim oldu

TEM Otoyolu Yenibosna Mevkii'nde bir araç alevlere teslim oldu. İtfaiye yangına müdahale ederken, otoyolda trafik sıkışıklığı yaşanıyor.

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