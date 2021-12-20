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TEM'de korkunç kaza! Ok gibi saplandı

TEM otoyolunda seyir halinde olan lüks cip sürücüsünün kontrolünü kaybetmesiyle bariyerlere saplandı. Bariyerlere ok gibi saplanan lüks cipte bulunan 2 kişi hafif şekilde yaralandı.

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