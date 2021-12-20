Anasayfa Video Galeriler Gündem TEM'de korkunç kaza! Ok gibi saplandı TEM'de korkunç kaza! Ok gibi saplandı 20 Aralık 2021 Pazartesi Saat: 10:21 TEM otoyolunda seyir halinde olan lüks cip sürücüsünün kontrolünü kaybetmesiyle bariyerlere saplandı. Bariyerlere ok gibi saplanan lüks cipte bulunan 2 kişi hafif şekilde yaralandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61c02ee75aee3b25172b1383" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Canlı yayında Merkez Bankası'nın faiz kararıyla ilgili şoke eden iddia Doktora kafa atan şüpheli tekrar gözaltında Tapınakta tüyler ürperten olay! 2 kişi dövülerek öldürüldü Yetişkin film yıldızından tepki çeken paylaşım Hülya Avşar: ''Gerekirse simit yiyeceğiz ama bu günleri atlatacağız'' Elazığ'da bir vatandaşın, işine giderken yolda bulduğu kazla kurduğu dostluk görenler inanamıyor. Arap turistler Türk lirasıyla böyle dalga geçti Türk Lirası'nın düştüğü durumu gösteren en acı tablo Muharrem Sarıkaya'dan kamera önünde muhabire tokat