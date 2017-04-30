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  3. 30 Nisan 2017 21:20

TEMde motosikletlilerin yaptığı kaza kamerada

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde 1 ay önce motosikletli grubun yaptığı 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin de yaralandığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı.

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