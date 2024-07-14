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  4. TEM'de tanker devrildi; yol kapandı

TEM'de tanker devrildi; yol kapandı

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İstanbul Büyükçekmece'de TEM Otoyolu'nda yakıt tankerinin devrilmesi sonucu İstanbul istikametinde trafik durdu.

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