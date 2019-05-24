TEM’de tır ile kamyon çarpıştı, 15 kilometre kuyruk oluştu
24 Mayıs 2019 19:55
TEM’de tır ile kamyon çarpıştı, 15 kilometre kuyruk oluştu
Kocaeli’nin İzmit ilçesi TEM Otoyolu Ankara istikametinde tır ile kamyonun çarpışması sonucunda meydana gelen kazada kamyon sürücüsü yaralandı. Kaza sebebiyle oluşan 15 kilometrelik araç kuyruğu havadan görüntülendi. Kaza, Kocaeli’nin İzmit ilçesi TEM otoyolu Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Şuayip B. idaresindeki 33 FP 663 plakalı kamyon ile Muharrem Kacer...