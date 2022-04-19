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TEM'de TIR yangını: İstanbul yönü ulaşıma kapandı!

Kocaeli'de TEM Otoyolu Derince Çenedere mevkisinde bariyerlere çarpan TIR, alev aldı. Yangın nedeniyle İstanbul yönü ulaşıma kapandı.

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