Anasayfa Video Galeriler Gündem TEM'de TIR yangını: İstanbul yönü ulaşıma kapandı! TEM'de TIR yangını: İstanbul yönü ulaşıma kapandı! 19 Nisan 2022 Salı Saat: 14:10 Kocaeli'de TEM Otoyolu Derince Çenedere mevkisinde bariyerlere çarpan TIR, alev aldı. Yangın nedeniyle İstanbul yönü ulaşıma kapandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/625e98a3a21af66f157a5037" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR O ilimiz küçük Şam'a döndü! Suriyeli sayısını gören gözlerine inanamadı İstanbul'da minibüs alev topuna döndü PKK'ya Pençe-Kilit darbesi! Etkisiz hale getirilen terörist sayısı belli oldu Ümit Özdağ'dan sığınmacılar için sürpriz adım İftar sonrası mahalleyi savaş alanına çevirdiler Sağır ve dilsiz dilenci yakalanınca bülbül kesildi Yunanistan sığınmacıları ölüme itti Sokak ortasında dehşet! bıçaklar, yumruklar havalarda uçuştu Kasımpaşa tribün liderine kanlı pusu kamerada