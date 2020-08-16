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  3. 16 Ağustos 2020 14:15

TEM'de yolcu otobüsü alev alev yandı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde TEM Otoyolu’nda seyir halindeyken alev alev yanan otobüs kullanılmaz hale geldi. Yangında ölen ya da yaralanan olmadı.

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