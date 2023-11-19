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  4. TEM'de zincirleme kabus: Çok sayıda yaralı var!

TEM'de zincirleme kabus: Çok sayıda yaralı var!

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TEM Otoyolu Düzce geçişinde 4 aracın çarpıştığı kazada 3’ü çocuk 7 kişi yaralandı.

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