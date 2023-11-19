Anasayfa Video Galeriler Gündem TEM'de zincirleme kabus: Çok sayıda yaralı var! TEM'de zincirleme kabus: Çok sayıda yaralı var! 19 Kasım 2023 Pazar Saat: 23:05 Güncelleme: 19 Kasım 2023 Pazar 23:05 TEM Otoyolu Düzce geçişinde 4 aracın çarpıştığı kazada 3’ü çocuk 7 kişi yaralandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/655a6a7c885c595526080053" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Anne ve kızı asansörde ölü bulunmuştu: Komşuları gözaltında Fırında görülen dev fare paniğe yol açtı İstanbul'da fırtınada dev dalgalar balıkçıları denize uçurdu Mardinde toz taşınımı her yeri kızıla bürüdü Diyarbakır’da toz taşınımı görüş mesafesini düşürdü Ankara'da korkunç yangın: 2 kişi öldü, 1 de yaralı var Yine bir KYK yurdu, yine bir asansör kabusu İstanbul'da bir ilçe sular altında! Metin Uca son yolculuğuna uğurlandı! Cenazede gergin anlar