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  4. TEM'de zincirleme kaza: 10 araç birbirine girdi

TEM'de zincirleme kaza: 10 araç birbirine girdi

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İstanbul'da TEM Otoyolu Esenyurt mevkiinde 10 aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu.

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