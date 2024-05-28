Anasayfa Video Galeriler Gündem TEM'de zincirleme kaza: 10 araç birbirine girdi TEM'de zincirleme kaza: 10 araç birbirine girdi 28 Mayıs 2024 Salı Saat: 16:46 Güncelleme: 28 Mayıs 2024 Salı 16:46 İstanbul'da TEM Otoyolu Esenyurt mevkiinde 10 aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6655e03b7ea04a49250f56d3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İzmir'de yük gemisine operasyon: Tonlarca akaryakıt ele geçirildi Kılıçdaroğlu'ndan Demirtaş'a ziyaret: ''Dışarıda olsaydı terör olayları biterdi'' Sahilde tekme tokat kavga: 20 kişi birbirine girdi Tramvay otomobile çarptı: Yaralılar var ''Yavrularım aç'' diyerek kendine zarar verdi; mal varlığı pes dedirtti Astrolog Meral Güven serbest bırakıldı Veli öğrenci dolu sınıfı bastı: O anlar kamerada Şanlıurfa'da fabrikada büyük yangın Kurbanlık seçmenin püf noktaları... İşin uzmanı açıkladı