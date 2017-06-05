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  3. 05 Haziran 2017 21:45

TEMde zincirleme kaza: 2 yaralı

TEM Otoyolu Bağcılar mevki O3 bağlantı yolunda 10 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. 2 kişinin yaralandığı kaza nedeniyle O3 Tem Bağlantı yolu Mahmutbey İstikametinde trafik durma noktasına geldi.

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TEMde zincirleme trafik kazası
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