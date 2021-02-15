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  3. 15 Şubat 2021 13:20

TEM'de zincirleme kaza! İstanbul yönü ulaşıma kapandı

İstanbul Silivri'de yoldaki buzlanma nedeniyle 5 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada, TEM’in İstanbul yönü kapanırken şans eseri ölen veya yaralanan olmadı.

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