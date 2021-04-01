  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. TEM'de zincirleme kaza: Ölü ve yaralılar var!

TEM'de zincirleme kaza: Ölü ve yaralılar var!

Ankara'da TEM otoyolunda 9 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
İstanbul'da camiden müzik yayını skandalı
Borsada para batıran işçinin feci sonu!
Liseli kızla evlenen 44 yaşındaki adamın sözleri şoke etti
İstanbul'un göbeğinde dehşet anları kamerada
Askıda ekmek, süt, yumurtadan sonra bunu da gördük!
Firari FETÖ'cüler böyle yakalandı
Erdoğan'a seslenip ''işsizim, hastayım'' deyip intihara kalkıştı!
Suudi jeti, Husilere ait drone'u böyle vurdu
Kadını darp edilmekten kurtardı; saldırıya uğradı!