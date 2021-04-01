Anasayfa Video Galeriler Gündem TEM'de zincirleme kaza: Ölü ve yaralılar var! TEM'de zincirleme kaza: Ölü ve yaralılar var! 01 Nisan 2021 Perşembe Saat: 16:10 Ankara'da TEM otoyolunda 9 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi öldü, 5 kişi yaralandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6065c65f38e5cf29414107c3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da camiden müzik yayını skandalı Borsada para batıran işçinin feci sonu! Liseli kızla evlenen 44 yaşındaki adamın sözleri şoke etti İstanbul'un göbeğinde dehşet anları kamerada Askıda ekmek, süt, yumurtadan sonra bunu da gördük! Firari FETÖ'cüler böyle yakalandı Erdoğan'a seslenip ''işsizim, hastayım'' deyip intihara kalkıştı! Suudi jeti, Husilere ait drone'u böyle vurdu Kadını darp edilmekten kurtardı; saldırıya uğradı!