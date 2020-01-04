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  3. 04 Ocak 2020 12:40

TEM'de zincirleme kaza

TEM Otoyolunda Mahmutbey-Ankara istikametinde 7 aracın karıştığı zincirleme kaza nedeniyle yol bir süre trafiğe kapandı.

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Önce namaz kıldılar sonra kavga ettiler
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