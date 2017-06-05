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  3. 05 Haziran 2017 19:45

TEMde zincirleme trafik kazası

TEM Otoyolu Bağcılar mevkii O3 bağlantı yolunda 10 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

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