Temel atma töreninde skandal! Bir yanda AK Parti şarkısı diğer yanda Kur'an

AK Partili Darıca Belediyesi’nin düzenlediği temel atma töreninde bir yandan Kur’an-ı Kerim tilaveti okurken diğer yandan AK Parti'nin “Türkiye Yüzyılı” şarkısı çalmaya devam etti.

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