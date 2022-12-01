Anasayfa Video Galeriler Gündem Temel atma töreninde skandal! Bir yanda AK Parti şarkısı diğer yanda Kur'an Temel atma töreninde skandal! Bir yanda AK Parti şarkısı diğer yanda Kur'an 01 Aralık 2022 Perşembe Saat: 14:40 AK Partili Darıca Belediyesi’nin düzenlediği temel atma töreninde bir yandan Kur’an-ı Kerim tilaveti okurken diğer yandan AK Parti'nin “Türkiye Yüzyılı” şarkısı çalmaya devam etti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/638892aca33be262037edf43" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Athena, Grup Yorum şarkısını yeniden yorumladı Bir ilde daha sahte içki zehirlenmesi: 3 kişi yoğun bakımda Bakan Nebati: Borsada yatırımcı sayısı 3.2 milyona çıktı Kış geldi, yeni kabusumuz belli oldu: Hastaneye başvurular 3-4 kat arttı MİT'ten Suriye'de DEAŞ operasyonu Erdoğan'ın ''zincir market'' açıklaması sonrası harekete geçildi Üretici ve market fiyatı arasındaki fark yüzde 236'yı buldu Sular çekildi, Türkiye'nin en minik şehri ortaya çıktı Melis Sezen dans şovu ile büyük alkış aldı