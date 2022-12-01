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  4. Temel atma töreninde skandal! Bir yanda AK Parti şarkısı diğer yanda Kur'an

Temel atma töreninde skandal! Bir yanda AK Parti şarkısı diğer yanda Kur'an

AK Partili Darıca Belediyesi’nin düzenlediği temel atma töreninde bir yandan Kur’an-ı Kerim tilaveti okurken diğer yandan AK Parti'nin “Türkiye Yüzyılı” şarkısı çalmaya devam etti.

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