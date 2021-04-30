Anasayfa Video Galeriler Gündem Temel Karamollaoğlu açıkladı: Saadet Partisi Cumhur ittifakına katılacak mı? Temel Karamollaoğlu açıkladı: Saadet Partisi Cumhur ittifakına katılacak mı? 30 Nisan 2021 Cuma Saat: 22:35 Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, katıldığı bir canlı yayında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/608c5c1c252c2862cb5e6d53" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İlginç görüntüler! Asansöre at bindirmeye çalıştılar Polisin kafeyi bastığını görünce balkondan kaçmaya çalıştılar Tam kapanma gününde caddede fuhuş pazarlığı Tam kapanmadan sonra ne olacak? İşte normalleşme planı Tam kapanmada alkollü araç sürerken yakalandı, polise zor anlar yaşattı Yürek yakan olay: Yeter artık ölü yüzü gördüğüm İstanbul'da metrobüste yangın paniği! Erdoğan: ''En kötü ihtimalle Türkiye'deyim'' Oyuncu Hülya Duyar'ın dans videosuna beğeni yağdı