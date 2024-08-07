Anasayfa Video Galeriler Gündem Temel kazısında 2 bin yıllık bir tarih ortaya çıkarıldı Temel kazısında 2 bin yıllık bir tarih ortaya çıkarıldı 07 Ağustos 2024 Çarşamba Saat: 19:41 Güncelleme: 07 Ağustos 2024 Çarşamba 19:41 Amasya'da temel kazısında bulunan 2 bin yıllık Roma dönemine ait mezarlarda insan kemikleri bulundu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66b3a3d7b8d422b4740b95b3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Türkiye'nin unutulmaya yüz tutmuş el emeği göz nurları Dubai, Katar ve Tayland'a satılıyor AK Partili belediyenin sokak hayvanları çözümü sosyal medya oldu İstanbul'da kiracı şiddeti kamerada: 101 yaşındaki kadın ölümden döndü İstanbul'da korkunç kaza: İETT otobüsü binaya girdi, bina boşaltıldı, yaralılar var Elektronik atıkları altına dönüştürecek bir fabrika açıldı Aydın'da orman yangını: Yangın yerleşim yerine sıçradı İşte Akdeniz ya da Ege'ye gidemeyen tatilcinin yeni rotası Komandolar Türkiye'nin fındık tarlalarında nöbette Canlı yayında Bakan Şimşek'in zor anları... Siri, sözünü kesti