Temiz su kuyularını tahrip eden İsrail askerlerine protesto
06 Ağustos 2018 20:05
Temiz su kuyularını tahrip eden İsrail askerlerine protesto
İsrail’in su kuyularına zarar vermesi sebebi ile eylem yapan Filistin halkına İsrail askerleri müdahalede bulundu.Batı Şeria’nın Ürdün Vadisi (Ağvar) bölgesinde yaşan Filistinliler, İsrail askerlerinin su kuyularına ve suları taşıdıkları boru hatlarına zarar verdikleri gerekçesi ile protesto gösterisi düzenledi. Protestoya temiz içme suyu hakkı talep eden pek çok Filistinli katıldı. İsrail...