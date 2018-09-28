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  3. 28 Eylül 2018 09:35

Temizlik çalışmaları süren Haliç havadan görüntülendi

İstanbul’un önemli simgelerinden Haliç’te yürütülen temizlik çalışmaları havadan görüntülendi. Görüntülerde ördeklerin masmavi suyun üzerinde gezdiği o anlar hayran bırakırken Haliç’teki manzara tabiat parklarını aratmadı. İstanbul’un önemli simgelerinden olan "Altın Boynuz" adıyla da bilinen Haliç’te temizlik çalışmaları büyük bir titizlikle sürüyor. Geçmişte çamur birikintileri...

Bilgin Pro
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