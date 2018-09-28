Temizlik çalışmaları süren Haliç havadan görüntülendi
28 Eylül 2018 09:35
Temizlik çalışmaları süren Haliç havadan görüntülendi
İstanbul’un önemli simgelerinden Haliç’te yürütülen temizlik çalışmaları havadan görüntülendi. Görüntülerde ördeklerin masmavi suyun üzerinde gezdiği o anlar hayran bırakırken Haliç’teki manzara tabiat parklarını aratmadı. İstanbul’un önemli simgelerinden olan "Altın Boynuz" adıyla da bilinen Haliç’te temizlik çalışmaları büyük bir titizlikle sürüyor. Geçmişte çamur birikintileri...