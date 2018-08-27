Temizlik işçileri bu kazada ağır şekilde yaralandı
27 Ağustos 2018 16:55
Temizlik işçileri bu kazada ağır şekilde yaralandı
İzmir’in Karaburun ilçesinde yol kenarında bulunan iki temizlik işçisine çöp konteynerini alacağı sırada arkadan aşırı hızla gelen bir araç çarptı. Korkunç kazada 2 işçi ağır yaralandı. Olay, dün öğle saatlerinde Karaburun ilçesi Mordoğan’da meydana geldi. Taşeron bir firmada temizlik görevlisi olarak çalışan iki işçi, yol kenarında bulunan bir çöp konteynerinin içini çöp kamyonuna...