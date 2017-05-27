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  3. 27 Mayıs 2017 15:45

Temizlik işçilerinin ölümle dansı kamerada

İstanbul Şişli’de lüks bir otelin camlarını temizlemek için çatısından iple sarkan 9 temizlik işçisinin metrelerce yükseklikte adeta ölümle dansı etti. Hayrete düşüren olayda vatandaşlar, gördükleri manzara karşısında adeta şaştı kaldı.

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Polis noktasındaki kaza kamerada
Polis noktasındaki kaza kamerada
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