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  4. Temmuz'un 5'inde 2 metre karla mücadele! Bu görüntüler Türkiye'den!

Temmuz'un 5'inde 2 metre karla mücadele! Bu görüntüler Türkiye'den!

Artvin’in yüksek kesimlerinde karla kaplı yayla yollarını açmak için çalışma başlatan İl Özel İdaresi ekipleri, 2 metreyi bulan kar kalınlığında çalışmalarını sürdürüyor.

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