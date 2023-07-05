Anasayfa Video Galeriler Gündem Temmuz'un 5'inde 2 metre karla mücadele! Bu görüntüler Türkiye'den! Temmuz'un 5'inde 2 metre karla mücadele! Bu görüntüler Türkiye'den! 05 Temmuz 2023 Çarşamba Saat: 12:20 Artvin’in yüksek kesimlerinde karla kaplı yayla yollarını açmak için çalışma başlatan İl Özel İdaresi ekipleri, 2 metreyi bulan kar kalınlığında çalışmalarını sürdürüyor. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64a535df40f953463266aab7" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bu bir ilk! Bir robot ilk kez bu işi yaptı İsrail’den Gazze’ye saldırı İstanbul'da kuaför salonuna molotoflu saldırı Motosikletiyle 299 km hızla otoyolda uçuyordu... Sonu ölüm oldu! Kocaeli'nde kimyasal alarm! Göz gözü görmedi Aleyna Tilki otelin havuzunda çocukluğuna döndü, havuzdaki dansıyla olay oldu 16'ncı katta kabus! Kendini boşluğa bıraktı ama bir mucize yaşandı! İstanbul'da 3 saatte, 353 kaçak mülteci yakalandı Eve giren 1.5 metrelik timsah böyle yakalandı