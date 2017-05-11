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  3. 11 Mayıs 2017 15:45

Tendürekte çatışma: Yaralı askerler var

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesi Tendürek Dağı bölgesinde yürütülen operasyonlar sırasında güvenlik güçleriyle teröristler arasında çatışma çıktı. Yaralı askerlerin olduğu öğrenildi.

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