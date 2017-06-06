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  3. 06 Haziran 2017 12:15

TEOG 2ncisi Çemişgezekli Habib, İstanbula geldi

Tunceli’nin Çemişgezek ilçesinde hayvancılıkla uğraşan ve Temel Eğitimden Orta Öğretime Geçiş(TEOG) sınavında elde ettiği başarı ile ikinci olan 14 yaşındaki Habib Bitkin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın misafiri olarak İstanbul'a geldi.

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