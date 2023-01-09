Anasayfa Video Galeriler Gündem Tepki çeken görüntü: Hareket eden örümceği ağzına atıp canlı canlı yedi Tepki çeken görüntü: Hareket eden örümceği ağzına atıp canlı canlı yedi 09 Ocak 2023 Pazartesi Saat: 21:40 Güncelleme: 09 Ocak 2023 Pazartesi 21:40 Sosyal medyada paylaşılan bir görüntü kısa sürede sosyal medyadan yayılarak tepki çekti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63bc5f97e4725158ce16a813" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Öykü Serter'in videosu ifşa oldu: Paranın gücü... Ukrayna ordusunun basın sözcüsünün ''çılgın'' partisi olay oldu Fotoğraflar ABD'den değil Türkiye'den! Ev ev gezip ''korku'' saçtılar Yol buz pistine döndü, araçlar birbirine girdi Tam 14 yıl sürdü... İzmir'in yanan ormanları yeniden yeşillendi Hipodromda temizlik işçisine tokatlı saldırı! İstanbul'da 2 kadının cansız bedeni bulundu Gürcistan sınırındaki ''iPhone'' kuyruğundan eser kalmadı İstanbul’da değnekçilere operasyon: Çok sayıda gözaltı var