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  4. Tepki çeken görüntü: Hareket eden örümceği ağzına atıp canlı canlı yedi

Tepki çeken görüntü: Hareket eden örümceği ağzına atıp canlı canlı yedi

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Sosyal medyada paylaşılan bir görüntü kısa sürede sosyal medyadan yayılarak tepki çekti.

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