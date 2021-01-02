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  3. 02 Ocak 2021 12:05

Terkos gölünde korkutan görüntü

İstanbul'un barajlarının genel doluluk oranı yüzde 20 seviyelerine düşerken, Terkos gölünde ise su seviyesi 21.42`ye kadar geriledi. Gölün yaklaşık 100 metre çekilmesi ile tekneler karaya otururken, ortaya çıkan çöpler havadan görüntülendi.

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