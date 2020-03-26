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  3. 26 Mart 2020 17:55

Termal kamera işte böyle çalışıyor

TBMM'de korona virüsüne karşı termal kameralar yerleştirildi. Yerleştirilen termal kameraların çalışma sistemi de görüntülendi.

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